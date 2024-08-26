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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1852 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1852 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 пфеннига 1852 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1852
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1378 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1852 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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