Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1852 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1852
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1378 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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