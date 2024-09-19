10 талеров 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность UNC (5) AU (3) XF (6) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) PL (1) Сервис PCGS (1) NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)