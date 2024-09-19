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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 10 талеров 1856 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 10 талеров 1856 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1856
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - April 24, 2009
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - January 16, 2007
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Ганновер 10 талеров 1856 B на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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