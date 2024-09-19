Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1856 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9168 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 10 талеров
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6635 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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