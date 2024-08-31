Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1856 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
5 талеров 1856 B
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 талеров 1856 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1856 B
Средняя цена 260 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
1/24 талера 1856 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1856 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 24
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск