2 пфеннига 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6092 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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