Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 5 талеров
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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