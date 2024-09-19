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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1856
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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