Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 5 талеров
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1304 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2209 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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