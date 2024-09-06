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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1916 oz) 5,9584 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1856
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (2)
  • Möller (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1304 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2209 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1856 B на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 талеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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