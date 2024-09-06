5 талеров 1856 года B "Тип 1853-1856" (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1856 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

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