Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1856 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (21)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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