1/24 талера 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.

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