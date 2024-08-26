Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1856 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/24 талера
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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