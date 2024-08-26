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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/24 талера 1856 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/24 талера 1856 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1856
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61211 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2018
Сохранность VF
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Ганновер 1/24 талера 1856 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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