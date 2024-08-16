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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1856 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1856 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1856 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1856
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.

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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Ганновер Талер 1856 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Ганновер Талер 1856 B на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Ганновер Талер 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1856 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1856 B на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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