Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1856 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1856
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 675 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Aureo & Calicó (1)
- Bolaffi (2)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Dorotheum (1)
- Eeckhout (1)
- Emporium Hamburg (7)
- Felzmann (3)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- HERVERA (1)
- Höhn (6)
- Künker (13)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Niemczyk (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (3)
- Soler y Llach (3)
- Sonntag (2)
- Stack's (1)
- Teutoburger (9)
- TMAJK sro (1)
- WAG (7)
- WCN (3)
- Westfälische (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск