1/24 талера 1854 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1854 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2480 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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