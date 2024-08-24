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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1854 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/24 талера 1854 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/24 талера 1854 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1854
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1854 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2480 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Stack's - January 19, 2023
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Gärtner - October 9, 2019
Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1854 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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