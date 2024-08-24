Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1854 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/24 талера
- Год 1854
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1854 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2480 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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