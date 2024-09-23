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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1854 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1854 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 пфенниг 1854 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1854
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1854 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (9)
  • WAG (1)
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1854 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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