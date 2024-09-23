Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1854 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1854
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1854 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Russiancoin (9)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск