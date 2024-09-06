Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1861 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2023
Сохранность F
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Дата 25 июня 2023
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Дата 11 марта 2023
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Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
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