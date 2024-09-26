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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1861 B
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861 B
Средняя цена 150 $
Продажи
1 122
Аверс
Реверс
Грош 1861 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1861 B
Средняя цена 40 $
Продажи
1 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1861 B
Средняя цена 10 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 32
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