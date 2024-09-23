Грош 1861 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 80 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность XF (1)