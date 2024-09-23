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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1861 года B (Ганновер, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1861
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 80 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
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Ганновер Грош 1861 B на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Ганновер Грош 1861 B на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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