Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1861 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1861 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1861 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1861
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Numedux (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Numedux - September 11, 2021
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе Schulman - May 24, 2019
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Ганновер 1/2 гроша 1861 B на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга V Монеты Ганновера 1861 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/2 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск