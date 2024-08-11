Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 гроша 1861 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
- Диаметр 14,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1861
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1861 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 85 USD. Торги состоялись 7 марта 2022.
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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