2 пфеннига 1861 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Russiancoin за 1400 RUB. Торги состоялись 26 января 2023.

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