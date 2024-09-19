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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1861 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1861 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 пфеннига 1861 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1861
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 728 проданному на аукционе Russiancoin за 1400 RUB. Торги состоялись 26 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numedux (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (28)
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1861 B на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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