1 пфенниг 1861 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 30 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность UNC (24) AU (1) XF (2) Нет оценки (5)

Продавец Все фирмы

Katz (1)

KM NUMIS (1)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Russiancoin (28)