Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1860 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 20 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
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