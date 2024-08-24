1 пфенниг 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1860 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 20 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

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