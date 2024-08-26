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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1860 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1860 B
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860 B
Средняя цена 190 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/6 талера 1860 B
Средняя цена 70 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/12 талера 1860 B
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Грош 1860 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1860 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1860 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1860 B
Средняя цена 8 $
Продажи
0 33
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