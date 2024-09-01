Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 гроша 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
- Диаметр 14,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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