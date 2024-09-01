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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1860 года B (Ганновер, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1860
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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