1/12 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

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