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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/12 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/12 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1860
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Heritage - September 27, 2015
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Auctiones - April 21, 2013
Продавец Auctiones
Дата 21 апреля 2013
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1860 B на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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