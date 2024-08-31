Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/12 талера
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 681 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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