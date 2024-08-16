1/6 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность UNC (9) AU (19) XF (3) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS64 (2) Сервис NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (2)

Emporium Hamburg (3)

Felzmann (2)

Frühwald (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (3)

Heritage (1)

Höhn (1)

Katz (4)

KM NUMIS (1)

Künker (1)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Rare Coins (1)

Russiancoin (1)

Teutoburger (1)

WAG (8)