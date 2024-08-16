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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/6 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/6 талера 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1860
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Frühwald - July 8, 2017
Продавец Frühwald
Дата 8 июля 2017
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Heritage - January 18, 2017
Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1860 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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