Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/6 талера
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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