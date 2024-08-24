Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность PL64 ННР
Цена
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Где продать?
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