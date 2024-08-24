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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 23 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ганновер Талер 1860 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Ганновер Талер 1860 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Stack's - August 23, 2021
Ганновер Талер 1860 B на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Heritage - February 4, 2021
Ганновер Талер 1860 B на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Ганновер Талер 1860 B на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Ганновер Талер 1860 B на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность PL64 ННР
Цена
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Ганновер Талер 1860 B на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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