Грош 1860 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4441 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

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