Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4441 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 130 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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