Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1860 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1860
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1860 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4919 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1971 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
1813 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
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