Грош 1865 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.

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