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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1865 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1865
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Грош 1865 B на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Ганновер Грош 1865 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер Грош 1865 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Ганновер Грош 1865 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1865 B на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер Грош 1865 B на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Грош 1865 B на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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