Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1865 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1865
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 55 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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