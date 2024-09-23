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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Грош 1865 B
Средняя цена 35 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1865 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1865 B Ватерлоо
Средняя цена 200 $
Продажи
1 450
Аверс
Реверс
Талер 1865 B Союзный
Средняя цена 630 $
Продажи
0 205
Аверс
Реверс
Талер 1865 B Святой день Фризии
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 318
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