Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 гроша 1865 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
- Диаметр 14,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1865
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 30 EUR. Торги состоялись 29 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- BAC (5)
- Höhn (1)
- Monnaies d'Antan (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 гроша 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск