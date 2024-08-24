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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1865 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1865
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 30 EUR. Торги состоялись 29 мая 2021.

Сохранность
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  • Monnaies d'Antan (1)
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе Monnaies d'Antan - May 29, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1865 B на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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