Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1865 года B "Союзный" (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (205)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года "Союзный" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
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Дата 19 октября 2023
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Дата 11 октября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
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Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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