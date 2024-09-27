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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1865 года B "Союзный" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1865 года B "Союзный" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1865 года B "Союзный" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (205)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года "Союзный" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 901 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3300 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Союзный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1865 "Союзный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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