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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1865 года B "Святой день Фризии" (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1865 года B "Святой день Фризии" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1865 года B "Святой день Фризии" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (318)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года "Святой день Фризии" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 6200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1243 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность PL61 ННР
Цена
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Ганновер Талер 1865 B "Святой день Фризии" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1865 "Святой день Фризии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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