Талер 1865 года B "Святой день Фризии" (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года "Святой день Фризии" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 6200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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