Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1865 года B "Святой день Фризии" (Ганновер, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (318)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года "Святой день Фризии" со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 6200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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