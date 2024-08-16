Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1865 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1783 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 380 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (2)
- Aurea (3)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (3)
- Katz (3)
- Künker (12)
- Möller (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (2)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (3)
- WAG (13)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск