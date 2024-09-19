Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1864 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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