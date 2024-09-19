Талер 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность PROOF (4) UNC (27) AU (50) XF (29) VF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF25 (1) PF66 (2) CAMEO (2) Сервис NGC (10) PCGS (3) ННР (1)

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