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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36374 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер Талер 1864 B на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Ганновер Талер 1864 B на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1864 B на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Ганновер Талер 1864 B на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Ганновер Талер 1864 B на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1864 B на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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