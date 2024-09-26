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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1864 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1864 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864 B
Средняя цена 180 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
Грош 1864 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1864 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1864 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864 B
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8
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