Грош 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 18 октября 2018.

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