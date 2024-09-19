Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Грош 1864 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,2 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Грош
- Год 1864
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 18 октября 2018.
Сохранность
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- BAC (4)
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- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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