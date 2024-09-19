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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Грош 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Грош 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 18 октября 2018.

Сохранность
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  • BAC (4)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Ганновер Грош 1864 B на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер Грош 1864 B на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1864 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Ганновер Грош 1864 B на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1864 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1864 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1864 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Грош 1864 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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