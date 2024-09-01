Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1864 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1864
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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