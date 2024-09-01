1 крона 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

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