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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1864 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1864 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2655 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1466 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1521 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Meister & Sonntag - May 8, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Heritage - September 12, 2011
Ганновер 1 крона 1864 B на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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