Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1864 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1864
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6093 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
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- Russiancoin (7)
- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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