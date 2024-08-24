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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1864 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 пфенниг 1864 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6093 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 50 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
  • Teutoburger (1)
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1 пфенниг 1864 B на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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