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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1864 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1864 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 130 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/2 гроша 1864 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1864 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1864 B на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Ганновер 1/2 гроша 1864 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/2 гроша 1864 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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