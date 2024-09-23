2 пфеннига 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность AU (2) Нет оценки (11)