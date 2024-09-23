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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1864 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 2 пфеннига 1864 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1864 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (11)
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1864 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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