1/2 кроны 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность AU (2) XF (7)