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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 кроны 1864 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1864 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны 1864 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1864
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Leu (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2767 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
3027 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Frühwald - September 23, 2017
Продавец Frühwald
Дата 23 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/2 кроны 1864 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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