Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 кроны 1864 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1864
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1864 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 23 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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