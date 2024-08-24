Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1857 B
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1857 B
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1857 B
Средняя цена 160 $
Продажи
0 32
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск