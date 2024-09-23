Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 кроны 1857 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1857
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2307 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2800 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
2747 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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