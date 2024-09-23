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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 кроны 1857 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1857 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 кроны 1857 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1857
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 кроны 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2307 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2800 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1/2 кроны 1857 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
2747 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1857 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
3519 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Ганновер 1/2 кроны 1857 B на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/2 кроны 1857 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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