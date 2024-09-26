Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1857 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1857 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1050 EUR. Торги состоялись 18 мая 2016.
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU
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Дата 9 сентября 2017
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Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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