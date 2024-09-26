Талер 1857 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1857 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1050 EUR. Торги состоялись 18 мая 2016.

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