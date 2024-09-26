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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1857 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1857 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1857 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1857 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 1050 EUR. Торги состоялись 18 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Ганновер Талер 1857 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Ганновер Талер 1857 B на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Ганновер Талер 1857 B на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Heritage - January 16, 2019
Ганновер Талер 1857 B на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2018
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1857 B на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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