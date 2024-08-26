Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1857 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1857
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3300 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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