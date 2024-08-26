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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1857 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1857 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1857 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1857
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1857 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3300 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1739 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1377 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1857 B на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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