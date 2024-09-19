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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1862 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/6 талера 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/6 талера 1862 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1862
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 300 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 12000 JPY
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Auctiones - March 21, 2021
Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Auctiones - December 16, 2018
Продавец Auctiones
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1862 B на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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