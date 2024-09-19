Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1862 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/6 талера
- Год 1862
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 300 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2021.
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 21 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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