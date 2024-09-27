Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1826 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Stack's Bowers за 333.5 USD. Торги состоялись 18 июля 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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