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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1826 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1826 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1826 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Stack's Bowers за 333.5 USD. Торги состоялись 18 июля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1826 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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