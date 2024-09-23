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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1826
Средняя цена 90 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2/3 талера 1826 C
Средняя цена 180 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2/3 талера 1826 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/24 талера 1826 B
Средняя цена 130 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1826 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1826 C
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1826 B
Средняя цена 90 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
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