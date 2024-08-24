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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1826 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1826 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1826 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Russiancoin за 200 RUB. Торги состоялись 19 июля 2018.

Сохранность
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Ганновер 2 пфеннига 1826 C на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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