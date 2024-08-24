Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1826 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Russiancoin за 200 RUB. Торги состоялись 19 июля 2018.
Сохранность
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