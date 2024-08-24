2 пфеннига 1826 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Russiancoin за 200 RUB. Торги состоялись 19 июля 2018.

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