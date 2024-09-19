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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1826 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1826 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1826 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1826 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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