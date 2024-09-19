Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1826 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Russiancoin (1)
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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