2 пфеннига 1826 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1826 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2848 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

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