Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1826 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 200 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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