1/24 талера 1826 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 200 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность UNC (6) AU (5) XF (1) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) Сервис NGC (3)