Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1826 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1826 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/24 талера 1826 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 200 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Nomisma (2)
  • Nomisma Aste (1)
  • Palombo (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Roma Numismatics - November 5, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Nomisma - April 14, 2020
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Nomisma - October 2, 2019
Продавец Nomisma
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1826 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1826 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/24 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск