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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Серебряные монеты 1/24 талера Георга IV - Ганновер

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1/24 талера 1826-1828

Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 B 0 131827 B 0 231828 B 0 13
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